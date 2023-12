Langer Ausfall droht: Schulterverletzung bei Torhüter Dragan Marjanac

Das Verletzungspech beim HSC Suhr Aarau will nicht abreissen. Nachdem bereits João Ferraz, Gian Attenhofer, Lars Hofer, Daniel Parkhomenko sowie auch Filip Begic, Marijan Maric und Captain Tim Aufdenblatten in dieser Saison schon verletzt gefehlt haben oder nach wie vor fehlen, trifft es nun auch noch einen Torhüter: Dragan Marjanac.

Der 38-jährige Schlussmann hat sich an der Schulter verletzt. Geschehen ist dies im Heimspiel gegen Genf anfangs Oktober. Dabei hat sich Marjanac eine Bänderverletzung an der linken Schulter zugezogen. Der Serbe muss deshalb operiert werden. Die Operation findet am 6. Dezember statt. Danach folgt die Reha, die viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Der HSC Suhr Aarau rechnet mit einer Ausfallzeit von rund sechs Monaten.