Langfinger unterwegs

In Facebook-Gruppen wie «Du besch vo Oberäntfelde wenn» wird üblicherweise über gefundene Katzen gesprochen, es gibt Hinweise auf Veranstaltungen oder man tauscht sich über ein Problem im Dorf aus. Am 26. Dezember warnte nun eine Oberentfelderin die Mitleserschaft vor einem offenbar jungen Dieb, der im Gebiet rund um die Mattenstrasse mit dem Velo unterwegs sein soll. «Er klaut von den Parterre-Wohnungen alles was er in die Finger bekommt», steht dort auf Schweizerdeutsch geschrieben. Offenbar haben die Verfasser des Postings den Bub, den sie auf 12 bis 14 Jahre schätzen, auf frischer Tat ertappt, ohne ihn aber stellen zu können.