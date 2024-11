Langlaufverein Kalthof- Wiliberg: Erstes Nachtrennen geplant

Bei der Vereinsversammlung des Langlaufvereins Kalthof-Wiliberg, an der 35 der 144 stimmberechtigten Mitglieder teilnahmen, wurden alle Traktanden ohne Gegenstimme durchgewunken. Dazu gehörten Jahresrechnung und Budget wie Jahresbericht des Präsidenten Raphael Nadler. Auch die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert. Der Mitgliederstand stieg im letzten Vereinsjahr um 17 Personen an und steht neu bei 161. Obwohl der Verein über ein relativ neues Loipenfahrzeug verfügt, mit dem sich auch bei dünner Schneedecke eine Loipe präparieren lässt, beantragte der Vorstand erste Rückstellungen für ein neues Fahrzeug, das aber erst in einigen Jahren angeschafft werden soll.