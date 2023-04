Leonel Romero wird in der neuen Saison Trainer beim SC Schöftland

Leonel Romero bezeichnet Fussball als seine grosse Leidenschaft. Diese konnte er als Spieler bei GC U21 und in der 1. Mannschaft (Einsätze in der Super League und im UI Cup), beim FC Wohlen (Challenge League, über 100 Einsätze), bei YF Juventus und beim FC Tuggen in der Promotion League ausleben und lernte dabei – nicht nur im Hinblick auf seine Trainerkarriere – einiges. Zudem stand er im Kader der Schweizer U16 und der U20 Nationalmannschaft.