Liebe Aarauerinnen, liebe Aarauer, 

Endlich ist es wieder soweit: Wir freuen uns auf den Maienzug, der uns alle zusammenbringt: am Vorabend in der Altstadt, am Umzug durch das Stadtzentrum, an der Morgenfeier, am Bankett und auf dem Festplatz im Schachen. Auch in diesem Jahr mit einigen Neuerungen, ist und bleibt der Maienzug der wichtigste Tag im Aarauer Kalender, für Jung und Alt, für Gross und Klein. – Allen einen schönen Maienzug 2023!