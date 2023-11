LLV Kalthof-Wiliberg feierte 40-Jahr-Jubiläum

Wurden in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen (von links): Hansruedi Häny, Werner Müller, Irene Aeschbach und Hans-Jörg Madliger.

Bild: awe

Ein Präsidentenwechsel und die Ernennung von vier verdienten Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern prägten die Vereinsversammlung des LLV Kalthof-Wiliberg, anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums.

36 Stimmberechtigte fanden den Weg in die Bergwirtschaft «Ufem Chalt» zur 41. Vereinsversammlung des Langlaufvereins Kalthof-Wiliberg. Der Vorstand mit Beat Buchwalder, Raphael Nadler, Susanne Aellig, Nicole Baumann und Bernhard Aeschbach wurde in seinen Ämtern bestätigt. An der Spitze des Vereins gibt es einen Wechsel. Nach sechs Jahren als Vizepräsident und zehn Jahren als Präsident, übergibt Beat Buchwalder das Präsidium an Raphael Nadler. Buchwalder bleibt im Vorstand und wird wieder Vize.

Der Verein überarbeitete seine Statuten. Neu verfügt eine Familienmitgliedschaft über zwei Stimmen und das Werk wurde auch um folgenden Passus erweitert: «Der Verein bezweckt keine Absicht auf die Erzielung eines geldwerten Vorteils für sich oder seine Mitglieder». Dies unterstreicht, dass es sich beim Langlaufverein Kalthof-Wiliberg um einen gemeinnützigen Verein handelt.

Mit Zuversicht blickt der Langlaufverein Kalthof-Wiliberg in die kommende Saison. In der vergangenen war die Loipe trotz wenig Schnee immerhin an elf Tagen befahrbar, andere Loipen im Kanton kamen auf gar keine Loipentage. Die Rechnung endete mit einem kleinen Minus. Gründe hierfür sind das 40-Jahr-Jubiläum und die Umgestaltung des Parkplatzes, aber auch der Unterhalt des Maschinenparks und die teilweise Erneuerung des Materialparks.

Als Landbesitzer und Mann der ersten Stunde kümmerte sich LLV-Mitbegründer Werner Müller (Staffelbach) um das Drumherum der Loipen. Seine Ernennung zum Ehrenmitglied ist die logische Folge für seinen unermüdlichen Einsatz über die Jahre hinweg.

Gründungsmitglied Hansjörg Madliger (Schöftland) ist der Langläufer des Vereins, der mit seinen Skiern weit herumkam und den Namen LLV Kalthof-Wiliberg in die Welt hinaustrug. Er absolvierte ab 1985 im klassischen Stil alle grossen Langlaufrennen mit Längen von 43 bis 89 Kilometer. Dazu zählen der Wasalauf in Schweden, der Finandia in Finnland, aber auch Rennen in Übersee oder Japan genauso wie der Engadiner. Zehnmal absolvierte er den Lauf quer durch Finnland von der russischen bis zur schwedischen Grenze über 433 Kilometer an sechs Tagen, das letzte Mal 2016. Italien, Deutschland, Frankreich und Norwegen ergänzen seine Reiseliste ebenso wie Kanada und die Vereinigten Staaten. Nebst mehreren Jahren als Aktuar des Vereins, waren seine sportlichen Leistungen dem Vorstand mit ein Grund, ihn zum Ehrenmitglied zu ernennen.

Hansruedi Häny (Kölliken) war mehrere Jahre Präsident und Vizepräsident des LLV und führte den Verein durch die teilweise schwierigen Jahre, in denen es an Schnee und Geld mangelte. Sein Einsatz zu Gunsten des Langlaufsports über die Vereinsgrenzen hinaus wurde ebenfalls mit der Ehrenmitgliedschaft belohnt.

Irene Aeschbach (Moosleerau) hingegen durfte sich über die Ehrung aus anderen Gründen freuen. Mit viel Herzblut und Engagement ist sie bei der Organisation der Vereinsanlässe, aber auch rund um den Loipenbetrieb nicht mehr wegzudenken und das seit vier Jahrzehnten.

Die nationalen Langlaufpässe von Loipen Schweiz mit Gültigkeit auf allen Loipen des Landes oder die regionalen Pässe für die Loipe Kalthof-Wiliberg können ab sofort auf der Vereinswebseite bezogen werden. Auf der Webseite erfahren Langläufer auch jederzeit den Zustand der Loipen. Alfred Weigel

www.loipe-kalthof-wiliberg.ch