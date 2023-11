Maienzug: Morgenfeier im Leichtathletikstadion, Bankett auf dem Maienzugplatz

Am Maienzug 2023 fand die Morgenfeier erstmals im Leichtathletikstadion Schachen statt.

Das Maienzugbankett wurde auf dem sanierten Maienzugplatz durchgeführt. Diese versuchsweisen Änderungen am Maienzugprogramm haben zu zahlreichen positiven und negativen Reaktionen aus der Bevölkerung geführt. Für die definitive Festlegung der Standorte für die Morgenfeier und das Maienzugbankett hat die Stadt Aarau vom 3. bis 19. November 2023 eine Bevölkerungsumfrage durchgeführt. An der Befragung haben insgesamt 1’911 Personen teilgenommen. Davon waren 92 Teilnahmen ungültig (nicht korrekte AHV-Nummern oder nicht in Aarau wohnhafte Personen).