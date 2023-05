MazdaInAarau: Handwerkskunst und Automobiltechnik vereint

Der neue Mazda CX-60 mit Plug-in Hybridtechnologie stand im Mittelpunkt, mehrfach auch als japanische Handwerkskunst gepriesen. Doch damit nicht genug, Mazda-Modelle wie der MX-5 Roadster und Handwerkskunst von Kunstschaffenden und sonstigen Inspirierten verteilten sich im Showroom. Die Bedeutung der Ausstellung und Wertschätzung des Mazda-Händlers VRA AG #MazdaInAarau darf daran gemessen werden, dass das Mazda-Management Schweiz der «Begegnung mit Handwerkskunst» seine Aufwartung machte. Der für das Händlernetz zuständige Giuseppe De Filippo, Generaldirektor Mazda Schweiz Matthias Walker und der für das Geschäft in der Ostschweiz verantwortliche Alfio Rigaglia trafen nach und nach ein.

Geschicklichkeit und Präzision haben eine lange Tradition in Japan, die wurde auch an Ausstellungsstücken sichtbar. Die Fingerfertigkeiten regionaler Kunsthandwerker präsentierten die Künstlerin Andrea Suter vom Gränicher Atelier Kunstsinn mit Blumenkompositionen und Bärenschnitzer Arnold Gfeller. Der begeisterte Mazda-Fahrer im «jungen» Alter von 92 Jahren schnitzte über Hundert Bären aus Holz – Katzen und Brieföffner waren auch dabei, wie die Vitrine im Showroom offenbarte. In Berufsleben trug er Briefe für die Post aus, das Schnitzen diente der Abwechslung.