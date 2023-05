Mehr Power im Angriff: Oberentfelden startet verstärkt in die neue Saison

Oberentfeldens Captain Reto Hochstrasser spielt in der kommenden Saison neu auf der Mitte-Position. Bild: Alexander Stürchler/ZVG

Am kommenden Wochenende beginnt die neue Nationalliga-A-Saison im Faustball. Die Oberentfelder starten gleich mit zwei Duellen gegen direkte Konkurrenten im Kampf um die Final4-Plätze.

Die letzte Feldsaison lief nicht nach dem Geschmack der Männer des STV Oberentfelden. Als Schweizer Meister starteten die Jungs von Trainer Koni Keller in die Saison, kamen jedoch nie richtig auf Touren und fanden sich zum Ende der Qualifikation bloss auf dem siebten Rang wieder. Zu wenig für die mittlerweile gestiegenen Ambitionen der Oberentfelder. Deshalb ist die Vorgabe für dieses Jahr klar: Die Oberentfelder wollen wieder zurück an die Spitze und am Final4-Turnier teilnehmen.

Damit das gelingt, haben die NLA-Faustballer aus Oberentfelden sowohl an der Breite als auch an der Qualität im Kader gearbeitet. Mit Swen Aebersold und Reto von Ballmoos sind zwei Spieler neu zum Team gestossen, die bisher in der Nationalliga B gespielt, dort aber in ihren Vereinen entscheidende Positionen besetzt haben.

Konkurrenzkampf wird belebt

Angreifer Swen Aebersold war so etwas wie die offensive Lebensversicherung von Faustball Schlieren. Seine Qualitäten sind längst bekannt und er hat sie im vergangenen Jahr im Schweizer Cup eindrücklich unter Beweis gestellt, als sich Schlieren als unterklassiges Team bis ins Finale vorgekämpft und mehrere NLA-Teams aus dem Weg geräumt hat. «Swen ist sehr stark am Service und kann dank seiner Körpergrösse sehr variabel spielen. Er wird unser bestehendes Angriffs-Duo mit Tim Egolf und Robin Häfeli sicherlich verstärken, so dass wir in der Offensive viel mehr Möglichkeiten haben als noch letztes Jahr», freut sich Trainer Koni Keller.

Reto von Ballmoos soll die Oberentfelder Abwehr weiter stärken. Der 28-Jährige, der zuvor Leistungsträger beim NLB-Team des STV Vordemwald war, ist ein absoluter Teamplayer. «Reto weiss, was es heisst, Mannschaftsportler zu sein und sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Das kann enorm wichtig sein für unser teilweise noch sehr junges Team. Er wird auch den Konkurrenzkampf in der Abwehr beleben», ist Keller überzeugt. Ob von Ballmoos beim Saisonauftakt schon eingreifen wird, ist noch nicht ganz klar, da er in der Vorbereitung noch mit einer Muskelverletzung zu kämpfen hatte.

Hochstrasser neu in der Mitte

Neben den personellen Wechseln gibt es im Kader der Oberentfelder auch noch einen Positionswechsel. Aufgrund des Rücktritts des langjährigen Leistungsträgers Reto Hunziker ist die Position am Zuspiel frei geworden. Diese übernimmt neu Captain Ramon Hochstrasser, der zuvor in der Abwehr gespielt hat.

Wie gut sich das Team in der neuen Konstellation schon gefunden hat, wird sich bereits am kommenden Samstag zeigen. Denn dann steht die erste von insgesamt acht NLA-Runden auf dem Programm. Auf die Oberentfelder warten dabei gleich zwei direkte Konkurrenten im Kampf um die Final4-Plätze: Neuendorf und Elgg-Ettenhausen. «Zwei Punkte zum Saisonstart wären ok, vier wären gut», gibt Koni Keller vor. «Wir müssen in der Offensive genügend Druck aufbauen können, ohne dabei zu viele Fehler zu begehen. Und in der Abwehr wollen wir sicher stehen und leichte Fehler vermeiden. Wenn das gelingt, kann es eine richtig gute Saison werden für uns.» Fabio Baranzin