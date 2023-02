Melanie Cina verlässt den BTV Aarau Volleyball und wechselt als Cheftrainerin in die NLA

Harald Gloor, Sportlicher Leiter des BTV Aarau Volleyball kann den Schritt Cinas nachvollziehen: «Wir haben Melanie Cina letzten Sommer die Möglichkeit gegeben, sich als Berufstrainerin zu etablieren. Bereits nach einem Jahr bietet sich ihr nun die Chance, ein Team in der NLA zu übernehmen. Auch wenn wir uns eine längere Zusammenarbeit gewünscht hätten, freuen wir uns für sie und wünschen ihr nur das Beste für die Zukunft.»

Giuseppe Longa, Präsident des BTV Aarau Volleyball blickt in die Zukunft: «Wir sind in der glücklichen Lage im Leistungssport auf ein kompetentes und motiviertes Trainerteam zählen zu dürfen, das den Abgang Cinas ohne Probleme kompensieren kann. Ob und wann wir unser Personal verstärken, lassen wir uns zurzeit noch offen. Über die Neuorganisation werden wir in den nächsten Wochen informieren.»