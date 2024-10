Michael Bürgin wird neuer Technischer Leiter beim AFV

Michael Bürgin ist Inhaber des UEFA-A-Diploms und war in den letzten acht Jahren beim SC Freiburg in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als „Sportlicher Leiter Grundlagen- und Aufbaubereich“. Der 34-Jährige spricht fliessend Französisch, Englisch und Spanisch und absolvierte diverse Hospitationen (u.a. FC St. Gallen, PSV Eindhoven und FC Southampton). Michael Bürgin hat an der Universität Basel den Master of Science in Sport (Prävention und Rehabilitation) erlangt und ist bis im kommenden Frühling beim Fussballverband Nordwestschweiz als Stützpunkttrainer, Ausbildner und KIFU-Coach engagiert. Bürgin wird seine Stelle beim AFV am 1. Mai 2025 antreten und ist als Präsident der Technischen Kommission auch Mitglied im AFV-Verbandsvorstand. Bürgin wird in dieser Funktion auch Nachfolger von Karl Heinz Born, der im nächsten Sommer nach 17 Jahren beim AFV in die wohlverdiente Pension geht.