Misha Kaufmann: Vom HSC über Eisenach nach Stuttgart

Misha Kaufmann wird ab Juli 2025 den Cheftrainer-Posten des TVB Stuttgart übernehmen. Das bestätigte der Handball-Bundesligist vor wenigen Tagen. Kaufmann ersetzt das jetzige Interims-Trainerduo Jürgen Schweikardt / Jens Bürkle. Der Schweizer Trainer unterschrieb einen Drei-Jahres-Vertrag, der auch Gültigkeit für die zweite Liga habe, so der Klub. Der 40-Jährige coacht noch bis zum Sommer den Liga-Konkurrenten ThSV Eisenach. In Eisenach hatte Kaufmann erfolgreich um die vorzeitige Auflösung seines eigentlich noch bis 2027 gültigen Vertrags gebeten.

«Ich hatte sehr gute Gespräche mit Jürgen Schweikardt und Jens Bürkle und habe schnell gemerkt, dass die Leute in Stuttgart und Bittenfeld für das Gleiche brennen wie ich. Ich glaube zu 100 Prozent an die Perspektive, die man im Verein hat und worauf man hinarbeiten möchte. Deshalb freue ich mich sehr ab Sommer ein Teil des TVBs zu sein. Bis dahin werde ich jedoch alles geben, um unsere Ziele mit dem ThSV Eisenach zu erreichen», wird Misha Kaufmann auf der Webseite von Stuttgart zitiert.

Misha Kaufmann spielte von 2013 bis 2016 beim HSC Suhr Aarau, mit dem er in die NLA auf- und wieder abstieg. Im Frühling 2016 musste er aufgrund einer schweren Knieverletzung seine Karriere als Spieler beenden. Ab 2016 übernahm er das Traineramt des wieder aufgestiegenen NLA-Teams HSC Suhr Aarau. Mit dem HSC gewann er den SuperCup 2020. Im Oktober 2021 – zwischen zwei Europacupsielen des HSC Suhr Aarau – übernahm er das Traineramt des deutschen Zweitligisten ThSV Eisenach, nachdem dieser fünf Ligaspiele in Folge verloren hatte. 2023 gelang ihnen der Aufstieg in die 1. Bundesliga und der unerwartete Ligaerhalt. Im Dezember 2023 verlängerte Kaufmann seinen Vertrag bis 2027. Vor Weihnachten 2024 bat er Eisenach um eine Vertragsauflösung, um im Sommer 2025 nach Stuttgart zu wechseln. Eisenach liegt zurzeit auf Rang 8, Stuttgart auf Rang 15 von 18 Mannschaften. RAN