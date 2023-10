Mit innovativem Denken immer einen Schritt voraus

Die Siegrist-Service AG blickt innovativ und weitsichtig in die Zukunft.

Bild: Regina Lüthi

Seit über 50 Jahren bietet die Siegrist-Service AG aus Oftringen Rundum-Service für Ihre Heizung vom Keller bis zum Dach.

1972 gründete Hansruedi Siegrist die Siegrist-Service in Oftringen. Der damals 41-jährige wurde von seiner Frau Elisabeth Siegrist-Hubeli tatkräftig unterstützt. Drei Jahre später wurde die Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Heute – nach 51 Jahren – ist der Betrieb nach wie vor unter dem gleichen Namen wie zur Gründung unterwegs und wird in der dritten Generation weitergeführt.

Die Haupttätigkeiten der damals gegründeten Firma waren breit aufgestellt: Service und Unterhalt von Öl- und Gasbrennern, Sanierung von Heizungsanlagen, Montage von Heizungsanlagen in Neu- und Umbauten sowie Boilerentkalkungen.

Die Siegrist-Service AG betreute sämtliche Heizungsanlagen einer der grössten Detailunternehmung der Schweiz im Kanton Aargau. In derselben Zeit wurden HALON Feuerlöschanlagen in Gewerbebetrieben montiert und eine Abfüll- und Nachfüllanlage für Handfeuerlöscher betrieben.

Pionierarbeit geleistet

Vor 41 Jahren baute die Firma die erste Solaranlage in Saas im Prättigau. Die Komponenten wurden 1982 aus Israel importiert. Pionierarbeit leistete die Firma bereits vor der Gründung des Vereins MINERGIE. Vor mehr als zwei Jahrzehnten wurde die erste Wohnraumlüftung montiert. Inspiriert vom österreichischen Passivhaus-Standard wurde 2001 in Zusammenarbeit mit einem innovativen Architekturbüro die erste Luftheizung in einem Einfamilienhaus installiert. Zwei Jahre später entstand das erste, nach MINERGIE-P zertifizierte, Einfamilienhaus im Kanton Aargau. Bei diesem Neubau montierte die Siegrist-Service AG die Haustechnik.

Dadurch entstand eine enge Zusammenarbeit mit einem international tätigen Schweizer Hersteller von Komfortlüftungen. Gemeinsam wurden die Lüftungskomponenten im Wohnungsbau weiterentwickelt.

Als eines der ersten Mitglieder des Vereins MINERGIE unterstützte die Siegrist-Service AG den Aufbau des Labels durch Vorträge, Ausstellungen und vielen anderen Aktionen.

Aufgrund dieser Pionierarbeit konnte die Siegrist-Service AG unter dem Patronat des Baudepartementes des Kantons Aargau und der EnergieSchweiz über mehrere Jahre an den Eigenheimmessen in Brugg, Lenzburg, Baden und Zofingen den Bauherren und Architekten den Baustandard MINERGIE näherbringen.

Die nächste Generation der Siegrist Service AG

1996 übernahmen die Kinder, Ruedi, Werner und Elisabeth Siegrist, die Geschäftsleitung von ihrem Vater. Werner Siegrist verstarb 2006, so dass Ruedi und Elisabeth Siegrist den Familienbetrieb bis Ende 2022 mit der gleichen Weitsicht und dem gleichen innovativen Denken führten. Mit der Energiewende wurde eine Neuausrichtung notwendig. Der Fachkräftemangel macht auch vor dieser Branche keinen Halt und so wurde im vergangenen Jahr der Bereich Öl- und Gasgeräteservice verkauft.

Seit Januar 2023 wird der Betrieb von Andreas Siegrist und Andreas Hofer geführt.

Die alte und neue Geschäftsleitung (von links): Elisabeth Siegrist, Andreas Siegrist, Andreas Hofer und Ruedi Siegrist.

Bild: Regina Lüthi

Gemeinsam führen sie das Traditionsunternehmen in die Zukunft. Die Werte und Ansprüche an Qualität, handwerkliche Ausführung und Dienstleistungen am Kunden, werden auch unter der neuen Führung weitergelebt. Bei Heizungssanierungen ist die Siegrist-Service AG Ihr Hauptansprechpartner. Als Generalunternehmer organisiert und koordiniert die Firma sämtliche Arbeiten mit den notwendigen Fachkräften, vom Baumeister über den Elektriker, Schreiner bis hin zum Maler.

Planung vom «Praktiker»

Die Siegrist-Service AG hat in den letzten Jahren zusätzlich eine kleine Planungsabteilung aufgebaut. Dort werden Heizungs- und Komfortlüftungsanlagen projektiert und zur Ausschreibung gebracht, hauptsächlich für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Dabei fliesst die grosse praktische Erfahrung, die die Firma als ausführender Betrieb hat, in die Planungen mit ein. Bei der anschliessenden Realisierung gibt es für den Kunden eine Ansprechperson für Planung und Installation. So können Wege verkürzt und Schnittstellen reduziert werden.

Weitsicht ist nach wie vor eine der vielen Stärken. Die bestehenden Dienstleistungen im Lüftungsbereich werden ausgebaut. Da die eingebauten Geräte im Keller oder Abstellraum oft in Vergessenheit geraten, ist es für die Herren Siegrist und Hofer ein Anliegen, die Hausbesitzer zu sensibilisieren. Der Service und Unterhalt von Wohnraumlüftungen braucht dementsprechend mehr Aufmerksamkeit.

Neu hinzu kommen Reinigungsarbeiten am Luftverteilnetz, die Montage von Klimaanlagen und die Inbetriebnahme von Wärmepumpen. Die Firma Siegrist-Services AG blickt mit Freude und Zuversicht in die Zukunft und ist weiterhin mit Weitsicht und Innovationen der perfekte Partner. Regina Lüthi

Die Dienstleistungen der Siegrist-Service AG in Oftringen Sanierung von Heizungsanlagen mit:

Wärmepumpen

Fernwärmeanschluss

Stückholz oder Pelletsheizungen

Oel- oder Gasheizungen Montage von:

Heizungsanlagen in Neu- und Umbauten

Komfortlüftungen im Ein- und Mehrfamilienhaus

Thermische Solaranlagen

Wasserenthärtungsanlagen

Klimaanlagen Service und Unterhalt von:

sämtlichen Komponenten der Haustechnik

Spülen von Heizsystemen und Bodenheizungen

Ersatz von Radiatorventile und Heizkörper

Reinigung und Wartung von Komfortlüftungsgeräten und dem Leitungssystem

Ersatzfilterservice für Lüftungsgeräte

Heizungswasserkontrollen

Boilerentkalkungen

Haustechnikplanungen für Neu- und Umbauten Siegrist-Service AG

Schwarzhaar 13

4665 Oftringen Tel. 062 788 40 80

info@siegrist-service.ch

https://www.siegrist-service.ch