Musikgesellschaft Oberentfelden: Wer will neu den Dirigentenstab schwingen?

Die Musikgesellschaft Oberentfelden ist ein Verein mit 16 Aktivmitgliedern und spielt in Harmoniebesetzung. Zu den jährlichen musikalischen Zielen gehören Jahreskonzert, Kirchenkonzert sowie die musikalische Begleitung diverser Anlässe der Gemeinde Oberentfelden.

Per August 2023 suchen die Musikantinnen und Musikanten eine neue Dirigentin oder einen neuen Dirigenten, der die Mitglieder mit Begeisterung, Freude und Einfühlungsvermögen musikalisch fördern und fordern kann, aber trotzdem auch Spass am kameradschaftlichen Vereinsleben hat und bereit ist, an den verschiedenen Anlässen des Vereins teilzunehmen.