Mut des Gewerbes wurde belohnt – Die Bilder der Gwärbi 2024

Nach 13 Jahren Pause veranstaltete das Gewerbe Muhen wieder eine Ausstellung in der Gemeinde. Firmen präsentierten sich an ihren eigenen Standorten, wodurch die Ausstellung flächenmässig riesig war. Dank des guten Wetters strömten viele Müheler und überraschend viele Auswärtige durch die Gemeinde, um die Betriebe im ganzen Dorf zu besuchen. An 25 Standorten stellten über 30 Unternehmen und Organisationen aus, darunter die Gemeindeverwaltung, die Feuerwehr Entfelden-Muhen und die Regionalpolizei.