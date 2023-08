Nach 14 Jahren Chris Stecher: der neue Präsident des FC Muhen heisst Marc Spycher

An der Generalversammlung des FC Muhen Ende August stand neben den üblichen Themen ein besonderer Punkt auf der Agenda: Nach einer beeindruckenden Amtszeit von 14 Jahren übergab Chris Stecher das Präsidentenamt an Marc Spycher. Tagespräsident Andy Amrein würdigte Chris Stechers ausserordentliches Engagement während seiner Amtszeit in einer launischen Replik. Chris Stecher wurde von der Versammlung unter grossem Applaus zum Ehrenmitglied gewählt. Marc Spycher, der bisherige Vizepräsident, ist dem Verein schon lange eng verbunden ist, übernimmt nun das Präsidentenamt. In seiner Rede vor der Versammlung stellte Spycher seine Ziele vor, darunter die optimale Unterstützung der wachsenden Junioren-Teams und der Aufstieg der 1. Mannschaft.

Zusätzlich konnte der bestehende Vorstand um Daniel Würgler, Jil Weibel und Patrik Brugger mit Martina Holinger und Marcel Süss zwei weitere engagierte Mitglieder gewinnen.

Der FC Muhen bedankt sich ausserdem herzlich bei allen Sponsoren und Unterstützern. Die neue Saison hat bereits begonnen und die zahlreichen Mannschaften freuen sich auf die Unterstützung sowohl auf dem Platz als auch daneben.