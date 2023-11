Nach 53 Jahren schliesst «Nuovo Style» Ende Jahr die Türen – Ueli Ammann: «Bundesrat Berset würde ich gerne noch einkleiden»

Schuhe und Ammann gehören zusammen

Mit Schuhen kam Ueli Ammann schon in seiner frühen Kindheit in Kontakt. In der elterlichen Fabrik in Oberentfelden produzierten bis zu 250 Personen für die Schweizer Armee Militärschuhe. Ammann, der eigentlich lieber Fussballprofi geworden wäre, absolvierte das KV und übernahm schon kurz darauf die Leitung von mehreren Filialen der Schuhmarke «Bata» in Zürich.

Als ihm 1970 das ehemalige Wolllädeli von Anna Wildi an der Hinteren Vorstadt in Aarau zur Miete angeboten wurde, ergriff Ammann die Gelegenheit, machte sich selbstständig und eröffnete das erste «Nuovo-Style»-Geschäft. «Wir starteten mit italienischen Designerschuhen mit Absätzen», blickt Ammann zurück. Eingekauft hatte er die selbst, an der Messe in Mailand. «Wir wurden bei der Eröffnung in Aarau richtiggehend überrannt.» Später kamen auch Kleider dazu. Weitere Filialen wurden eröffnet. Auch eine in St. Moritz. «Plötzlich stand Fussballtrainer Otto Rehhagel im Geschäft und kaufte ein, so kamen wir in Kontakt», erzählt Ammann. Daraus wurde eine Freundschaft, die heute noch besteht.