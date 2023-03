Nach vier Jahren ohne AMA: «Ich freue mich sehr, alle Aussteller wieder einmal zu sehen»

Bis zum Start der AMA geht es nicht mehr lange. Was überwiegt, Vorfreude oder Nervosität?

Die Vorfreude überwiegt ganz klar. Es ist lange her, seit wir eine AMA durchführen konnten. Die Coronapandemie verhinderte drei Austragungen (2020, 2021, 2022).

Die AMA ist eine grosse Kiste. Da ist es klar, dass eine gewisse Anspannung da ist. Auch mit guter Planung weiss man nie genau, was auf einem zukommt. Aber nervös bin ich nicht.

Als wir im letzten Jahr mit der Akquise starteten, führten wir noch Diskussionen, ob so etwas wieder passieren könnte. Aktuell wird kaum noch von der Pandemie gesprochen. Es ist erstaunlich, wie schnell man wieder im Alltag ist.

Was ist Ihnen bei der Auswahl der Aussteller besonders wichtig?

Um möglichst viele Besucherinnen und Besucher zu begeistern, brauchen wir einen guten Mix an Ausstellern und eine grosse Themenvielfalt. Beispielsweise soll es von keiner Branche zu viele Aussteller haben.

Nein, das war ehrlich gesagt nicht immer klar. Vier Jahre ist eine lange Zeit, es war eine schwierige Zeit. Wir haben vier AMAs organisiert, die vierte kann nun endlich stattfinden. Wir waren in dieser Durststrecke auf die Unterstützung der Aussteller angewiesen. Es war aber auch mal schön, so viel Goodwill von Ausstellern und Partnern zu erfahren.

Die Welt wird immer digitaler und Freizeiterlebnisse wichtiger. Dadurch werden Liveevents wie die AMA ein wichtiger Treffpunkt. Vertrauen schafft man am besten mit Begegnung.

Was ist dieses Jahr besuchermässig Ihr Ziel?

Ich wäre mit um die 30’000 Besucherinnen und Besuchern sehr zufrieden. Schlussendlich ist das aber nur eine Zahl. Ich freue mich auf möglichst viele Interessierte Besucherinnen und Besucher, die an der AMA etwas erleben möchten.

Wir werden diverse Verpflegungsstände im Aussenbereich haben. Zusätzlich gibt es den Biergeraten in der Halle 2, der von den Aargau Hotels geführt wird. Weiter haben wir die Buurestube im Buureland. Sie ist Tradition und nicht wegzudenken.

Das «Buureland» ist wiederum fixer Bestandteil der Messe, wie auch die traditionelle Jodlermesse und «Stubete» am letzten Messetag. Aber die AMA bietet mit BierKulturAargau auch etwas ganz Neues. Wie kam es dazu?

Wir wollen uns auf unsere Aussteller und Sonderschauen konzentrieren. Konzerte sind eine sehr kostspielige Angelegenheit, und wir mussten uns eingestehen, dass die Konzerte nicht so stark wie erhofft nachgefragt waren. Die Konzerte von AZ Ton bildeten die Ausnahme.

Was macht die AMA besser als andere Messen und Ausstellungen?

Besser ist das falsche Wort. Es gibt einfach Dinge, die wir anders machen. Das mag in der Natur einer Publikumsmesse liegen. Wir sind beispielsweise von den Brachen her breit aufgestellt. Sie finden bei uns alles, vom Auto über die Küche bis zu Wein und Bier. Auch ist die Stimmung im Schachen immer sehr gut. Man trifft sich, lernt Neues kennen und kann spezielle Dinge erleben. Das kommt beim Publikum an.