Regionalverband Zofingenregio: Beitritt Holzikens zum Regionalverband traktandiert – Moosleerau muss zurückbuchstabieren

Holziken tritt per Ende 2024 aus dem Regionalverband Suhrental aus und hatte Ende 2023 ein Gesuch um Beitritt zu Zofingenregio gestellt. An seinen Sitzungen im März und Mai 2024 hatte der Vorstand Zofingenregio den Beitritt Holzikens befürwortet und der Abgeordnetenversammlung zur Annahme empfohlen. «Der Gemeinderat Holziken und die Gemeinde freuen sich sehr über die Empfehlung des Vorstands», sagt Holzikens Gemeindeammann Jacqueline Hausmann. «Für Holziken ist Zofingenregio die Wunschlösung. Wir freuen uns bereits heute auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.»

Die Gemeinde Moosleerau ist gemäss Baugesetzes des Kanton Aargau verpflichtet, Mitglied eines Regionalverbandes zu sein. Da die Gemeindeversammlung am 16. Juni 2023 den Austritt aus dem Regionalverband Suhrental per 31. Dezember 2024 beschlossen hat, muss sie nun auch wieder den Beitritt zum RVS per 01. Januar 2025 beschliessen. Die Gemeindeversammlung in Moosleerau findet heute Donnerstag, 6. Juni, 19.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle statt. RAN