Neue Kettenbrücke wird mit öffentlichem Fest eingeweiht – zurzeit läuft ein Fotowettbewerb

Foto-Wettbewerb «Neue Kettenbrücke»

Die Stadt Aarau ruft Personen, welche die Baustelle der neuen Kettenbrücke fotografisch begleitet haben, zum Einsenden ihrer Bilder an kommunikation@aarau.ch mit den Angaben: Name, Vorname, Wohnort, Datum der Aufnahme. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 8. Juni 2023. Die Gewinnenden werden bis Donnerstag, 15. Juni 2023, benachrichtigt. AAR