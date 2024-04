Neuer Küchenchef im Gasthaus zum Storchen in Schlossrued

Das Gasthaus zum Storchen ist aus dem Dorfleben von Schlossrued im beschaulichen Ruedertal nicht mehr wegzudenken. In den letzten Jahren hat es sich zum beliebten Treffpunkt für Einheimische entwickelt. Aber auch Gäste aus der weiteren Umgebung sowie Durchreisende – ob mit dem Auto, auf dem Zweirad oder auf Schusters Rappen – geniessen in der gemütlichen Landbeiz sowie auf der von Bäumen beschatteten Terrasse saisonale, gutbürgerliche Schweizer Gerichte. Mit dem sicheren Spielplatz beim Haus ist es auch ein Geheimtipp für Familien.

Nun schreibt der «Store», der im frühen 17. Jahrhundert als Kornhaus erbaut wurde, ein neues Kapitel in seiner langen Geschichte. Mit Küchenchef Urs Christen (62) kommt frischer Wind in die historischen Mauern. Der gebürtige Urner löst den bisherigen Geschäftsführer Andreas Berger ab und übernahm per 1. April 2024 die Leitung des Küchenteams mit Theresa Wick und Zoia Makar. Jeannette Soland und Manuela Mihajlovic unterstützen ihn im Service.

Christen, der sein Handwerk als Koch im Tourismusort Andermatt erlernt und während über 40 Jahren in unterschiedlichen Gastronomiebetrieben als Koch, Wirt und Geschäftsführer verfeinert hat, will neue Ideen in die Speisekarte einbringen, gleichzeitig jedoch an bewährten Spezialitäten festhalten: «Kochen ist meine Leidenschaft. Ich freue mich darauf, die Küche des Storchen im bekannten Sinne weiterzuführen und zusammen mit meinem Team unseren Gästen ein kulinarisches Erlebnis zu bieten. Natürlich werden wir weiterhin feines Fleisch auf heissem Stein servieren – dafür ist unser Traditionshaus weitum bekannt.» Und das Schlossbräu von der Brauerei gleich nebenan löscht selbstverständlich weiterhin den Durst.