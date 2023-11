Neuer Leiter Abteilung Sicherheit

Adrian Lischer (46) aus Oberkulm ist seit 2021 Polizeichef der Regionalpolizei Aargausüd. Zuvor war er in diversen Abteilungen der Kantonspolizei Aargau tätig. Lischer hat im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit diverse Führungslehrgänge abgeschlossen und ist ausgebildeter Feuerwehrinstruktor und Zivilschutz-Kommandant. Zusätzlich verfügt er über Weiterbildungen in Leadership und Betriebswirtschaft (dipl. Wirtschaftsfachmann HSO und Executive Master of Business Administration). Er unterrichtet als Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz in den Lehrgängen Kommunikation in der Polizeiarbeit und Betriebswirtschaftliche Grundlagen in der Polizeiarbeit und ist an der interkantonalen Polizeischule als Polizeiausbilder tätig. Der Stadtrat freut sich, mit Adrian Lischer eine kompetente und erfahrene Führungsperson als Leiter Abteilung Sicherheit gefunden zu haben.