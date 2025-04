Neues Logo für die Stadt: modern und zeitlos

In einer Welt, die sich ständig wandelt, ist es wichtig, dass auch visuelle Identitäten mit der Zeit gehen – ohne dabei ihre Wurzeln zu verlieren. Die Stadt Aarau ist progressiv sowie zukunftsorientiert und zeichnet sich durch Offenheit, Innovationskraft und ein starkes Gemeinschaftsgefühl aus. Diese Werte wurden durch das bisherige Erscheinungsbild nicht mehr zeitgemäss verkörpert. Aus diesem Grund hat der Stadtrat die Sektion Kommunikation im Mai 2022 im Rahmen der Überarbeitung der digitalen Kommunikation als Ganzes unter anderem mit der Überarbeitung des Erscheinungsbilds beauftragt. Infolgedessen wurde Mitte des vergangenen Jahres zuerst eine Analyse und darauffolgend die Überarbeitung des Corporate Designs (CD) bei Büro Pavo in Auftrag gegeben. Das Ergebnis der Arbeit der Aarauer Grafikagentur tritt ab sofort als neues Erscheinungsbild der Stadt Aarau in Kraft.



Das neue Logo

Das Logo steht im Kern eines jeden Erscheinungsbildes. Es ist unverwechselbar, optisch schnell erfassbar und einprägsam. Das Logo der Stadt Aarau besteht neu aus einem roten Balken – dem sogenannten Blutbalken – dem Adler und dem Schriftzug. Es basiert fast ausschliesslich auf Kreisen und Geraden, die Details sind auf das Minimum reduziert. Das macht die Bildmarke zeitlos und erzielt eine moderne Wirkung. Der Adler entspricht einer geometrischen Neuinterpretation desjenigen aus dem Wappen – damit spielt er auf die geschichtsträchtige Vergangenheit Aaraus an. Neben dem Standard-Logo mit allen Bestandteilen existieren Kleinvarianten, auf die im Ausnahmefall und zur Ermöglichung einer idealen Lesbarkeit zurückgegriffen werden kann.

Während das Logo die Identität und Zukunftsorientierung versinnbildlicht, steht das Wappen für Tradition und Herkunft. Es bleibt dementsprechend unverändert.



Die «Aarauer Schrift»

Neu setzt die Stadt Aarau auf die Schrift «Neue Haas Grotesk», die der altbekannten «Helvetica» einst als Inspiration gedient hatte. Sie wird durch ihre runden Formen geprägt und korrespondiert ideal mit dem neuen Logo.



Guter Wiedererkennungswert

Bei der Überarbeitung des Erscheinungsbildes der Stadt Aarau lag ein Fo-kus auf der Thematik Wiedererkennungswert. Dank der neuen Gestaltungsvorgaben für Kommunikations-mittel – beispielsweise durch das Pflichtelement Blutbalken, das auf jedem Dokument mindestens auf der ersten Seite verwendet werden muss – wurde diesem wichtigen Anliegen der Stadtverwaltung Rechnung getragen. Gerade auch dank ebensolchen Pflichtelemente konnte das Bedürfnis nach möglichst grosser gestalterischer Frei-heit berücksichtigt werden. Das ist auch deshalb von grosser Wichtigkeit, weil die verschiedenen Abteilungen und Sektionen der Stadtverwaltung teilweise komplett unterschiedlichen Zielgruppen ansprechen.