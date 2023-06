Neugestaltung Buchser-, Suhrer- und Tramstrasse: Verkehrsumstellung am 26. Juni

Die Bauarbeiten schreiten dank gutem Wetter planmässig voran und die vierte Bauetappe kann voraussichtlich am Montag, 26. Juni 2023 in Angriff genommen werden. Diese dauert bis ca. Mitte Juli 2023. Anschliessend folgt die fünfte und letzte Bauetappe. Bis Ende Oktober 2023 sind dann die Bauarbeiten im ersten Teilprojekt wie geplant abgeschlossen. Gesamthaft dauern die Bauarbeiten für die Neugestaltung der 2.3 km Kantonsstrasse in vier Abschnitten von August 2022 bis voraussichtlich 2027.