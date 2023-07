Niklaus-Thut-Schwinget mit Besucherrekord: 1200 Zuschauer sahen überlegenen Sieg von Nick Alpiger

OK-Präsident Martin Anderegg hatte ein breites Grinsen auf den Lippen. Sein Mut, das 35. Niklaus-Thut-Schwinget in Holziken durchzuführen, hat sich gelohnt. In verschiedenen Bereichen. «Diese Anlage ist für einen solchen Anlass geradezu perfekt», schwärmt Anderegg. Das fanden auch die Festbesucher, die so zahlreich erschienen, wie noch nie zuvor an einem der 34 Niklaus-Thut-Schwinget. Dass nebst den rund 70 Aktiven auch über 145 Jungschwinger im Einsatz standen, machte deutlich, dass diese Anlage auch für grössere Schwing-Anlässe taugen wird. Das sieht auch Martin Anderegg so: «Wir waren nicht das letzte Mal in Holziken.»