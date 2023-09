Noe Seifert verteidigt Mehrkampf-Titel

Noe Seifert am Samstag, 2. September 2023 an den Schweizer Meisterschaften im Kunstturnen seinen Mehrkampf-Titel aus dem Vorjahr erfolgreich bestätigt.

Bild: STV/ZVG

Lena Bickel (SFG Morbio Inferiore) und Noe Seifert (Satus ORO) heissen die Schweizer Meister im Mehrkampf 2023. Die Tessinerin und der Aargauer setzen sich am Samstag, 2. September 2023 an den Kunstturn-Meisterschaften in der Buchholzhalle in Glarus durch. Während Seifert seinen Titel aus dem Vorjahr bestätigt, ist es für Bickel der erste Mehrkampf-Titel.

Mit 83,549 Punkten hat Noe Seifert am Samstag, 2. September 2023 an den Schweizer Meisterschaften im Kunstturnen seinen Mehrkampf-Titel aus dem Vorjahr erfolgreich bestätigt. Der Aargauer setzte sich in Glarus gegen die Konkurrenz durch und feierte mit mehr als einem Punkt Vorsprung die Goldmedaille. «Mit meinem Wettkampf bin ich zwar nicht vollends zufrieden. Dennoch freut es mich, dass ich den Titel erneut gewinnen konnte», sagte Noe Seifert. Der Wettkampf sei ein Auf und Ab gewesen, mit guten und weniger guten Leistungen. «Nach den Stürzen habe ich mich glücklicherweise jeweils immer wieder zurückgekämpft», so Seifert weiter.

Stets nach vorne gekämpft hat sich während des Wettkampfes auch Luca Giubellini. Der Eien-Kleindöttingen-Turner sorgte mit seinem zweiten Platz hinter Seifert dafür, dass sowohl Gold als auch Silber im Mehrkampf der Männer in den Kanton Aargau ging. Giubellini punktete nicht zuletzt auch dank des Dragulescu-Sprungs, den er am letzten Gerät gezeigt hatte. So holte er sich mit 82,048 Punkten hinter Seifert die Silbermedaille. Hinter den beiden WM-Teilnehmern Seifert und Giubellini gewann Tim Randegger die Bronzemedaille. Dem Kunstturner des TV Wädenswil reichten 81,414 Punkte für den Sprung aufs Podest.

Auf dem undankbaren 4. Rang landete Florian Langenegger (STV Schlossrued).