Oberentfelden Faustballer starten mit einigen Umstellung in die neue Hallensaison

Die Oberentfelder peilen trotz einigen personellen Umstellungen einen Platz am Final4-Turnier an. Bild: Fabio Baranzini

Nach zwei Vorbereitungsturnieren starten die Faustballer des STV Oberentfelden am kommenden Wochenende mit einer Doppelrunde in die neue Nationalliga A Saison in der Halle.

Noch passt bei den Oberentfeldern nicht alles zusammen. Das haben die Vorbereitungsturniere in Waldkirch und Schlieren gezeigt. In Waldkirch, wo alle sechs NLA-Teams am Start waren, resultierte für die Oberentfelder Rang 4. Beim deutlich schwächer besetzten Turnier in Schlieren holten sie sich erwartungsgemäss den Sieg. «Wir hatten wirklich gute Sätze gezeigt, aber danach kam zu oft wieder ein Satz zum Vergessen. Uns fehlt im Moment noch die Grundkonstanz, dass wir nie unter ein bestimmtes Level fallen», sagt Oberentfeldens Trainer Koni Keller.

Das könnte durchaus auch damit zusammenhängen, dass es im Kader der Oberentfelder im Vergleich zur letzten Hallensaison, wo sie sich die Bronzemedaille gesichert hatten, einige Umstellungen gab. In der Abwehr hat Captain Reto Hunziker seinen Rücktritt gegeben nach der Hallensaison. Entsprechend ist es nun die erste Hallensaison, in der Ramon Hochstrasser, Silvan Bisig, Jan Wolfensberger und Reto von Ballmoos die Abwehr und das Zuspiel übernehmen.

Egolf fehlt bis Ende Jahr

Aber nicht nur in der Abwehr gibt es Wechsel, sondern auch im Angriff. Zum einen fehlt Stammspieler und Nati-Angreifer Tim Egolf bis Ende Jahr. Er ist auf Reisen. Entsprechend übernehmen Robin Häfeli und Swen Aebersold, der ebenfalls seine erste NLA-Hallensaison bei Oberentfelden spielt, die Verantwortung. Häfeli wird voraussichtlich ie Angabe ausführen, während Aebersold aus dem Spiel schlagen wird.

In dieser Konstellation peilen die Oberentfelder die Teilnahme am Final4-Turnier an. «Unsere Vorbereitung war sicherlich nicht optimal, dennoch sollten wir uns aus dem Abstiegskampf raushalten können. Für uns geht’s in erster Linie darum, dass wir uns fürs Final4-Turnier in Winterthur qualifizieren können», gibt Koni Keller die Zielsetzung für die bevorstehende Hallensaison bekannt.

Diepoldsau ist Favorit