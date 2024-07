Oberentfelden stellt klar: Die Gemeinde bleibt politisch selbständig

Wie kam der Gemeinderat zu diesem Beschluss? Gegen den Gemeindeversammlungsbeschluss vom 2. September 2020, sich weiterhin am Projekt «Zukunftsraum Aarau» zu beteiligen, sammelte eine Gruppe erfolgreich die benötigten Unterschriften für das Referendum und es kam am 13. Dezember 2020 zur Urnenabstimmung. Die Teilnahme an der Fusionsvorbereitung mit Ausarbeitung des Fusionsvertrags

wurde an der Referendumsabstimmung deutlich abgelehnt. Das Ergebnis der Abstimmung zeigt klar, dass die Oberentfelder Bevölkerung aktuell keine Fusion mit anderen Gemeinden wünscht und sich zur politischen Selbstständigkeit bekennt. Für den Gemeinderat ist es nicht an der Zeit, sich an einem neuen Fusionsprojekt zu beteiligen.