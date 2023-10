Oberstufenzentrum Telli: Das Siegerprojekt steht fest

«Für uns als Schule ist genau die Vision, die wir hatten, verwirklicht worden», schwärmt Salvatore Nunziata, Präsident des Schulvorstandes KSAB vom Siegerprojekt. Und auch die Jury, die den Projektwettbewerb ausgewertet hat, war sich einig: Das Projekt «Daucus» der pool Architekten aus Zürich ist genau das richtige für das grosse und wichtige Vorhaben der Stadt. Die pool Architekten sind auch jene, die das Primarschulhaus Vinci in Suhr oder das Stapferhaus in Lenzburg geplant haben.

In der Telli sieht das Projekt «Daucus» eine Schule mit insgesamt fünf Baukörpern vor. Der grösste Baukörper soll neben dem Schwimmbad an der Tellistrasse zu stehen kommen. Dort befinden sich die öffentlichen Räume wie Mensa, Aula und Sporthallen. Dahinter kommen zwei Schulhauspaare zu stehen. Zwischen ihnen ein grosser Park. Ein Schulhauspaar besteht aus einem – in der ersten Etappierung – 5-geschossigen und einem 3-geschossigen Gebäude, die mit Brücken auf den Etagen miteinander verbunden sind. Die Schulräume sind flexibel nutzbar und die Schülerinnen und Schüler erhalten sogar Balkone am Kopf der vier Schulgebäude.