Personelle Veränderung in der Direktion der Hirslanden Klinik Aarau

Der Direktor der Hirslanden Klinik Aarau, Dr. Markus Meier, wird von der Muttergesellschaft von Hirslanden, zum Group General Manager Operational Excellence ernannt.

Bild: ZVG

Dr. Markus Meier, Direktor der Hirslanden Klinik Aarau, wird von der Mediclinic Group (MCG), der Muttergesellschaft von Hirslanden, aufgrund seiner bisherigen internationalen Aufgaben für MCG und seiner langjährigen Tätigkeit in Aarau zum Group General Manager Operational Excellence ernannt. Somit gibt er die Leitung der Hirslanden Klinik Aarau ab, unterstützt die Klinik aber weiterhin in ausgewählten strategischen Projekten. Ab 1. Oktober 2023 übernimmt Rolf Gilgen interimistisch die Klinikleitung.

Markus Meier (47) ist seit März 2017 als Direktor der Hirslanden Klinik Aarau tätig. Der promovierte Gesundheitsökonom ist auf die modellbasierte Planung und Optimierung von Krankenhausprozessen spezialisiert. Unter seiner Leitung hat sich die Hirslanden Klinik Aarau als finanziell kerngesundes und kosteneffizientestes Zentrumsspital der Schweiz bei gleichzeitig hervorragenden Qualitätsdaten weiter etabliert. Die Klinik behandelt mit einem Case Mix Index (CMI) von 1.23 im Durchschnitt die komplexesten Fälle im Kanton Aargau. Im aktuellen Spital-Ranking des Nachrichtenmagazins Newsweek belegt die Hirslanden Klinik Aarau den 7. Rang der besten Spitäler der Schweiz. Unter der Führung von Markus Meier wurde zudem das Klinik-Neubauprojekt «Schachenallee» optimiert, die Baugenehmigung eingeholt und alles Notwendige für den Baubeginn im November 2023 eingeleitet.

Integriertes Versorgungsnetzwerk

In seine Zeit als Direktor fällt der Auf- und Ausbau verschiedener Kompetenzzentren wie beispielsweise im Bereich der Herzmedizin sowie der Neuromedizin oder auch des standortübergreifenden Brustzentrums Aarau Cham Zug, das gemeinsam mit der Hirslanden AndreasKlinik betrieben wird. Dank zahlreichen Kooperationen ist ein regionales integriertes Versorgungsnetzwerk entstanden, beispielweise durch die Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Baden (KSB) in der Kardiologie und der Herzchirurgie oder auch der Klinik Barmelweid in den Bereichen Psychosomatik, Pneumologie, Rehabilitation sowie Radiologie. Die Zusammenarbeit beschränkt sich aber nicht nur auf Spitäler. So können beispielsweise die Bewohnerinnen und Bewohner der städtischen Pflegeheime auf die medizinische Versorgung vor Ort durch die Hirslanden Klinik Aarau zählen. Ebenso hat das private Zentrumsspital in Kooperation mit der Krebsliga ein ambulantes Onkologie-Rehabilitations-Programm entwickelt.

Dies alles entspricht der Unternehmensstrategie von Hirslanden, in jeder Versorgungsregion gemeinsam mit Partnern ein umfassendes medizinisches Netzwerk zu betreiben mit einem klaren Fokus auf eine exzellente integrierte Versorgung, das sogenannte «Continuum of Care» von Hirslanden in den Bereichen Bewegungsapparat, Herz-, Krebs- und Neuromedizin sowie in der Geburtshilfe.

Rolf Gilgen übernimmt interimistisch

In seiner neuen Funktion ist Markus Meier direkt dem Group Chief Operating Officer der Mediclinic Group, Koert Pretorius, unterstellt und wird insbesondere für die Optimierung der gruppenweiten Prozesse verantwortlich sein.

Stéphan Studer, Chief Operating Officer der Hirslanden-Gruppe sagt: «Ich danke Markus Meier ganz herzlich für das enorme Engagement in den vergangenen Jahren und bedaure es sehr, dass er die Hirslanden Klinik Aarau verlässt. Gleichzeitig bin ich sehr erfreut darüber, dass wir bei Hirslanden als Teil der Mediclinic Group unseren Mitarbeitenden spannende internationale Perspektiven bieten können.»