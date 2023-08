Polizist von vermummtem FC-Aarau-Fan attackiert – Zeugen gesucht

Am Sonntagnachmittag, 6. August 2023, spielten der FC Aarau und Neuchâtel Xamax (2:3), im Stadion Brügglifeld gegeneinander. Bis auf einige Provokationen zwischen den Fans verlief die Begegnung störungsfrei.

Auf dem Rückmarsch in die Stadt Aarau löste sich aus der Masse von FCA-Fans eine Gruppe Vermummter. Im Aarauer Gönhardquartier rannten diese etwa um 16.30 Uhr auf einen Polizisten zu. In zivil begleitete dieser die Fans und war den Angreifern offensichtlich bekannt. Die vier bis fünf Männer stellten sich dem Polizisten in den Weg. Unvermittelt und grundlos schlug ihm einer der Unbekannten die Faust ins Gesicht. Der 60-jährige Kantonspolizist ging zu Boden und erlitt verschiedene Prellungen und Schürfungen.