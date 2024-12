Präsident Fuchs tritt zurück

Der bisherige Präsident und Gründungsmitglied Franz-Udo Fuchs-Holliger hat den sofortigen Rücktritt als Präsident der IG Pro Oberentfelden erklärt. Das geht aus einer Mitteilung der Interessengemeinschaft hervor. Die IG bedauert diesen Entscheid, dankt Udo Fuchs für seinen unermüdlichen Einsatz zu Gunsten der Gemeinschaft und wünscht dem Gründungsmitglied für die Zukunft alles Gute und Gesundheit. An der abgehaltenen Vereinssitzung wurde die Nachfolge bereits geregelt: Neuer Präsident ist Roland Haldimann. Der 63-Jährige Geschäftsführer und Präsident der EDU Aargau wurde im vergangenen Herbst in den Grossen Rat gewählt. «Die IG Pro Oberentfelden wird sich weiterhin mit den kommenden Aufgaben der Gemeinde intensiv auseinandersetzen», heisst es in der Mitteilung abschliessend. Die IG ging 2020 aus einer Bewegung hervor, die sich gegen die Fusionsabsichten mit Aarau und Unterentfelden («Zukunftsraum Aarau») gewehrt hat. Im Sommer 2024 wurde das Fusions-Projekt seitens Oberentfelden definitiv als beendet erklärt. Angaben zu den Gründen für den Wechsel im Präsidentenamt wurden auch auf Anfragen keine gemacht. RC