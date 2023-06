Räbi: Jetzt hat er alle Bergfestkränze beisammen

Von den total 13 verteilten Kränzen am Bergfest am Schwarzsee, gehen fünf in die Nordwestschweiz. Vier in den Aargau an die Eidgenossen Joel Strebel, Patrick Räbmatter und Tobias Widmer sowie an den Teilverbandskranzer Oliver Hermann. Einen Kranz schnappt sich der Baselbieter Lars Voggensperger. Die Solothurner Schwinger um Sinisha Lüscher (Uerkheim) gehen leer aus. Eine Enttäuschung setzt es für den zurzeit stärksten Aargauer, den Seoner Nick Alpiger ab. Der Eidgenosse verpasst den Kranz und wartet damit weiter auf den letzten Bergkranz, der ihm noch fehlt.

«Das freut mich sehr, dass ich das nun geschafft habe», sagt Räbi am Sonntagabend. «Nun mache ich mich an die Kränze der Teilverbandsfeste.» Zehn dieser Kränze hat er schon (9 NWSV, 1 SWSV). Nun strebt er noch die Kränze der Teilverbände Bernisch-Kantonaler Schwingerverband (BKSV), Innerschweizer Schwingerverband (ISV) und Nordostschweizer Schwingerverband (NOSV) an. «In diesem Jahr sind ein Kranz am Innerschweizer Teilverbandsfest, am 2. Juli in Dagmersellen, und ein Top-Resultat am Unspunnenfest in Interlaken weiteren grossen Ziele.» Dias Unspunnen-Schwinget findet nur alle sechs Jahre statt. Räbi nahm 2017 das erste Mal daran teil und wurde 5. Er hat bis jetzt total 58 Kränze gewonnen, zwei davon sind Eidgenössische Kränze (2016 in Estavayer-le-Lac, 2019 in Zug). Viermal hat er schon am ESAF teilgenommen. RAN