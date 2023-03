Robin Kälin lanciert Berufstrainer-Karriere beim BTV Aarau Volleyball

Die Beziehung zwischen dem 26-jährigen Luzerner Robin Kälin und dem BTV Aarau Volleyball hat im 2019 mit einem Praktikum im Damen 1 und in der Eagles Academy begonnen. Nach der bestandenen Trainerausbildung Swiss Volley Trainer TB im 2020 folgte im 2021 der Abschluss zum Swiss Volley Trainer TA. Letzten Frühling/Sommer war Robin Kälin als Scout Teil des Trainerteams der erfolgreichen U19 Frauen Europameisterschafts-Kampagne. Jetzt möchte Kälin durchstarten und hat dafür die Ausbildung zum Berufstrainer Leistungssport mit eidgenössischem Fachausweis in Angriff genommen. Wenn alles planmässig abläuft, wird der Luzerner die Prüfung im Mai 2024 ablegen.

Harald Gloor, Sportlicher Leiter des BTV Aarau Volleyball, ist begeistert: «Mit Robin Kälin haben wir einen zielorientierten und ambitionierten Nachwuchstrainer in unserem Trainerstab, der geduldig seine Trainerkarriere vorantreibt und nun den Schritt Richtung Berufstrainer wagt. Robin passt als Mensch bestens in das familiäre Klima des Vereins und trägt deren Werte vollumfänglich mit. Es freut mich sehr Robin auf seinem Weg zu begleiten.»

Robin Kälin freut sich auf die neue Vollzeit-Aufgabe: «Für mich geht definitiv ein Traum in Erfüllung. Trotz grosser Leidenschaft für den Volleyballsport hätte ich es vor zwei bis drei Jahren noch nicht für möglich gehalten, Profitrainer zu werden. Unter anderem auch, weil ich zu dieser Zeit noch wenig darüber wusste, was ein solcher Job alles mit sich bringt. Timo Lippuner (ehemaliger NNV-Headcoach) war in dieser Hinsicht ein grosser Mentor für mich. Er konnte mir genau aufzeigen, was es bedeutet, professioneller Trainer zu sein. Seine Leidenschaft zum Volleyball hat mich inspiriert und mir wurde klar, dass ich den Weg zum Profitrainer auch schaffen will und kann.» BTV