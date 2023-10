Rothpletz, Lienhard + Cie AG übergibt Abteilung Tiefbau an die Vanoli AG

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Rothpletz, Lienhard + Cie AG haben nach intensiven Abklärungen und Gesprächen beschlossen, die Abteilung Tiefbau der Bauunternehmung in andere Hände zu übergeben und sich strategisch neu auszurichten. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Führungsspitze ist überzeugt, mit der Übergabe an die Vanoli AG aus Zofingen eine – für alle Beteiligten – gute Lösung gefunden zu haben. Die national ausgerichtete Vanoli AG ist im Bahninfrastrukturbau, in der Bahntechnik sowie im Strassen- und Tiefbau bestens positioniert und baut mit der Übernahme des Betriebsteils Ingenieurbau ihre Kompetenzen weiter aus. Die Mitarbeitenden können ohne Einbussen nahtlos wechseln. Den beiden Bauunternehmen bietet die Übergabe neue Perspektiven, um sich weiterzuentwickeln. Die Rothpletz, Lienhard + Cie AG richtet sich strategisch neu aus. Geplant sind der Ausbau sowie die nachhaltige Stärkung der bestehenden Abteilungen. Investitionen sind insbesondere in die Technik und die Digitalisierung unserer Abteilungen Tunnelbau und Ingenieurbüro vorgesehen, heisst es im Schreiben weiter.