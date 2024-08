Rotlichtmissachtung führt zu Kollision

Am Montag, den 5. August 2024, ereignete sich gegen 17.00 Uhr auf dem Kreuzplatz in Aarau ein Unfall, der auf eine Missachtung der Verkehrsregeln zurückzuführen ist. Eine 37-jährige BMW-Fahrerin, die aus Richtung Telli kam und in Richtung Suhr unterwegs war, fuhr trotz bereits rot geschalteter Ampel weiter. Dabei kollidierte sie mit einem Audi, der von einem 22-jährigen Fahrer gesteuert wurde und in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.