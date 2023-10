Rückenbeschwerden: Noe Seifert muss Saison vorzeitig abbrechen

Die Erfolge der Schweizer Kunstturner an den vergangenen Weltmeisterschaften in Antwerpen waren eng mit dem Namen Noe Seifert verbunden. Mit dem Team qualifizierte sich der Kunstturner von Satus ORO nicht nur für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, sondern er holte mit Rang 5 auch das beste Schweizer Teamresultat seit 69 Jahren. Und im Mehrkampf doppelte der Aargauer nach und sicherte sich mit Rang 8 ein weiteres historisches Top-Resultat.

Die lange Wettkampfsaison mit der erfolgreichen EM im Frühling sowie der wichtigen WM im Herbst war jedoch auch körperlich sehr herausfordernd. Seifert hat schon länger Rückenbeschwerden, welche nun aufgrund der zuletzt hohen Belastungen wieder stärker geworden sind. In Absprache mit dem Medical Team verzichtet Seifert deshalb auf eine Teilnahme am Swiss Cup Zürich, am Mémorial Arthur Gander und an den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften. «Ich hätte sehr gerne die Saison in der Schweiz mit einem Start am Swiss Cup Zürich oder am Mémorial Arthur Gander abgeschlossen. Aber ich muss mich nun gut von dieser Saison erholen, damit ich mich im kommenden Jahr optimal auf die Olympischen Spiele vorbereiten kann», erklärt Seifert.