Rückschlag für den HSC: Gian Attenhofer reisst erneut das Kreuzband

Schwerer als die Niederlage selbst wog aber der Ausfall von Gian Attenhofer. In der sechsten Minute der Partie zog der rechte Flügelspieler los, um einen Gegenstoss abzuschliessen. Er scheiterte am gegnerischen Torhüter und verletzte sich bei der Landung am rechten Knie. Wie sich bei der Untersuchung in der Altius Klinik herausstellte, ist das vordere Kreuzband gerissen.