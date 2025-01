Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze

Die Walliseller dominierten die Startphase gegen die Argovia Stars klar. Bereits nach 21 Sekunden stand es 1:0 und nach 4:28 Minuten hiess es schon 2:0. Die Gäste aus dem Aargau kamen langsam besser ins Spiel und traten auch im zweiten Drittel frischer auf, als noch im ersten Durchgang. Es brauchte jedoch eine Strafe gegen Wallisellen, ehe den Argovia Stars durch Luca Grisoni der Anschlusstreffer zu 2:1 gelang. Eine weitere Strafe vermochten die Gäste nicht zu nutzen – im Gegenteil: Timo Ruchti beendete mit einem Halten nicht nur das Überzahlspiel nach einer Minute, die Strafe erlaubte es den Gästen nun ihrerseit mit einem Mann mehr zu spielen, was zum 3:1 führen würde.

Zwei Tore hätten die Argovia Stars im dritten Drittel sicher noch aufholen können, doch eine regelrechte Strafenflut ab der 45. Minute, mit insgesamt fünf kleinen Strafen, verunmöglichten dieses Unterfangen. Wallisellen nutze die Gunst der Schiedsrichter und zog mit zwei weiteren Toren innerhalb von 18 Sekunden mit 5:1 davon. Im Hinblick auf eine Playoff-Qualifikation stehen die Argovia Stars zwar auf dem guten 6. Tabellenplatz, doch die Teams dahinter haben alle weniger Spiele ausgetragen und liegen maximal 4 Punkte hinter den Aargauern. Unter den Verfolgern sind auch die Red Lions Reinach, die am Wochenende zuhause ebenfalls klar verloren haben: 0:5 gegen GDT Bellinzona. Die nächsten Spiele am Samstag, 18. Januar: SC Herisau – Argovia Stars (18.30 Uhr), EC Wil – Red Lions Reinach (17.30) Uhr. Am 25. Januar finden dann wieder Heimspiele statt für die beiden Aargauer Teams. RC