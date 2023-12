Mit Kreissäge und Textbuch: Roger Sterchi und Sabrina Frei in der Werkstatt der Theatergesellschaft Oberentfelden.

Bild: TGO

Sabrina Frei und Roger Sterchi wirken erstmals gemeinsam bei der Theatergesellschaft mit

Sie agiert als Spielerin in jener Dachwohnung, die ihr Partner als Bühnenbauer in den letzten Wochen errichtet hat: Sabrina Frei und Roger Sterchi, seit anderthalb Jahren (wieder) in Oberentfelden wohnhaft, sind massgeblich am Stück «Happy End (ned) usgschlosse» der Theatergesellschaft beteiligt.