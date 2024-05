Saisonauftakt im Aarauer Schachen mit Weltklasse-Jockey und perfektem Wetter

Der Jagdpreis wurde in Gedenken an den verstorbenen Ruedi «Vorbi» Vorburger ausgetragen, den langjährigen Speaker der Aarauer Pferderennen. Das Rennen zog starke Pferde wie auch einen der besten Hindernisreiter der Welt, James Reveley, auf die schönste Rennbahn der Schweiz. Neben den etablierten Pferden kamen auch schwierig einzuschätzende Pferde an den Start. So setzt sich der über die Jagdsprünge eher unerfahrene «Scampalo» sicher gegen «Baraclaas», einen der Favoriten, durch.

Der aus England emigrierte und seit langem in Frankreich ansässige James Reveley hat mehr als 1000 Siege errungen, ist dreimal französischer Meister geworden und war eindeutig einer der grossen Attraktionen des Tages. Denn er ritt zum Abschluss des Tages im Cross den Favoriten «On Your Mark» und wie immer bot das Rennen, das traditionell den Tag abschliesst, grosse Spannung. Die Besucher folgten dem 4400 m langen Rennen gespannt und wurden nicht enttäuscht. Nachdem «Daniar» mit Jan Odlozil von Anfang an durch den Parcours führte, übernahm der an guter Stelle lauernde «On Your Mark» mit James Reveley im Sattel nach einem guten Sprung über das letzte Hindernis die Führung und siegte nach 28 Hindernissen sicher vor «Falko des Flos».