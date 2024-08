Am 16. September starten die Vorbereitungsarbeiten zur Sanierung des Geschäftssitzes der Sozialversicherung Aargau an der Kyburgerstrasse in Aarau.

Bild: Visualisierung/ZVG

Sanierung des Hauptsitzes von SVA Aargau startet

Mit der bevorstehenden Sanierung ihres Hauptsitzes an der Kyburgerstrasse in Aarau setzt die SVA Aargau einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunftsgestaltung. Die umfassenden Umbaupläne zielen nicht nur auf eine bauliche Modernisierung, sondern auch auf die Schaffung zeitgemässer Arbeitswelten für ihre Mitarbeitenden. Die rechtskräftige Baubewilligung liegt vor, der Baustart erfolgt am 16. September.