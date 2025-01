Schulleiter Christoph Alder über die KSAB: «Diese Schule ist ein Fass ohne Boden»

Das ist eine unehrliche Argumentation. Es ist klar, dass bei einem Schulbudget die Lehrerlöhne den Löwenanteil ausmachen. Man kann es auch so ausdrücken: Seit 2020 stiegen die Kosten pro Schüler um mehr als 20%. Die Lehrerlöhne stagnierten in der gleichen Zeit. Von 2024 auf 2025 soll die Lohnsumme der Verwaltung um eine halbe Million steigen. Das ist ein Plus von 27% in einem Jahr! Diese Schule gleicht einem Fass ohne Boden.

Es ist ein absolutes Unding, dass jeder Vorstoss sofort in neuen Ausgaben endet. Wir haben an jedem Schulstandort einen Schulsozialdienst. Es gehört zu deren Kernaufgaben, als Anlaufstellen in Mobbingfällen zu dienen. Dafür brauchen wir keine systemfremde externe Ombudsstelle. Das gleiche gilt auch für die Fachstelle „Schulische Integration und Chancengerechtigkeit“. Als Schule in Aarau sind bestehende Fachstellen des Kantons in Gehdistanz. Es gilt, deren Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, bevor für teures Geld ein Alleingang versucht wird.