Schweizer Basketballerinnen siegen zweimal und fahren zur EM

Die Schweizer Basketballerinnen feiern ihren Sieg gegen Montenegro in der Aarauer Schachenhalle. Am Sonntag folgte ein weiterer Sieg gegen Bosnien-Herzegowina und die Qualifikation für die langersehnte Teilnahme an den Europameisterschaften.

Bild: RAN

Die Schweizer Basketballerinnen haben sich an diesem Sonntag in Aarau für die EuroBasket 2025 qualifiziert. Die Schweizerinnen erreichen nach 1956 zum zweiten Mal in der Geschichte des Basketballs die EM-Endrund. Die Qualifikation gelang in Aarau, dank zwei Siegen gegen Montenegro (55:47) und Bosnien-Herzegowina (87:39) und einen tollen Unterstützung des Aarauer Publikums.

Grosser Jubel herrschte bereits am vergangenen Donnerstag in der Aarauer Schachenhalle. Die Schweizer Basketballerinnen siegten vor 650 Zuschauern gegen Favorit Montenegro mit 55:47 (25:29) und durften weiter von der EM-Teilnahme träumen. Besonders das letzte Viertel erwies sich als entscheidend: Nach einem Pausen-Rückstand und späteren 32:38 Punkten drehte das Team des neuen Nationaltrainers François Gomez auf und erzielte beeindruckende 23 Punkte, die den Sieg sicherten. «Es ist unglaublich, wie wird bis zum Schluss gekämpft und an den Sieg geglaubt haben», sagt die Aarauer Nationalspielerin Sharline Hulliger nach dem ersten Spiel. «Jetzt müssen wir am Sonntag gegen Bosnien-Herzegowina möglichst hoch gewinnen und Gruppenzweite werden, um noch an die EM fahren zu können.»

Diese Aufgabe erledigten die Schweizerinnen am Sonntag mit Bravour. Sie lieferten eine Gala-Vorstellung ab und siegten mit 87:39 vor mehr als 1200 begeisterten Zuschauern in der Schachenhalle. Danach hiess es warten, bangen und schliesslich nach 21 Uhr in Jubel ausbrechen. Weil Kroatien am späteren Abend gegen Österreich nicht genügend hoch gewinnt, belegen die Schweizerinnen hinter Montenegro Rang 2 in der Gruppe und fahren erstmals seit 69 Jahren wieder an die EM.

„Die Freude im Team ist riesig», sagt Sharline Hulliger unmittelbar nach dem zweiten Spiel. «Wir haben etwas grossartiges geschafft.» An der EuroBasket 2025 vom 19. bis 29. kommenden Juni in Deutschland, Italien, Griechenland und Tschechien will das Schweizer Frauen Team zeigen, dass es zurecht zu den besten Basketball-Teams Europas gehört. «Und dass wir die EM-Qualifikation in Aarau sichern konnten, freut mich umso mehr», sagt die Aarauer Nationalspielerin Sharline Hulliger. Verabschiedet sich und läuft zurück zu ihren immer noch feiernden Teamkolleginnen. RAN/Swiss Basket