Sinischa Lüscher (Uerkheim) darf am Sonntag am Innerschweizer Schwingfest in Dagmersellen starten. Bild: ZVG

Schwingen: Sinisha Lüscher kurzfristig für das Innerschweizer Schwingfest in Dagmersellen aufgeboten

Sinisha Lüscher (Uerkheim) wird am Sonntag nicht wie geplant am Niklaus-Thut-Schwinget in Holziken antreten, sondern am grossen, gleichzeitig stattfindenden Innerschweizer Schwingfest in Dagmersellen.