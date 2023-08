Sie leidet seit 20 Jahren an schwerer MS und sagt trotzdem Ja zum Leben – lesen Sie im Buch «Vogel ohne Flügel» weshalb

Seraina Hintermann-Famos ist Psychologin und Logotherapeutin, Pfarrfrau aus Schöftland, hat drei erwachsene Söhne, drei Enkelkinder – und ist seit über zwanzig Jahren von Multipler Sklerose in der schwerstmöglichen Form betroffen. Am 1. September erscheint ihr Buch «Vogel ohne Flügel». Darin erzählt sie ihre Geschichte und macht ihre vielschichtigen Erfahrungen mit der Krankheit durch ihre konkreten, ungeschönten Schilderungen für Leserinnen und Leser nachvollziehbar: Dass sie trotz zahlreicher Einschränkungen, Beschwerden und vielen Ängsten weiterhin Ja zum Leben sagen kann, ist sowohl berührend als auch inspirierend. «Ich möchte mit diesem Buch Menschen in schwierigen Lebenssituationen helfen, konstruktiv mit den Herausforderungen umzugehen, die ihnen im Leben begegnen», sagt Seraina Hintermann-Famos. pd