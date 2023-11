Skibörse des HV Suhrental: Pünktlich mit dem ersten Schnee

Man hätte es nicht besser terminieren können: Zeitgleich mit den ersten Schneefocken wurde alles für die legendäre Skibörse des Handballvereins HV Suhrental in der Alten Turnhalle in Schöftland eingerichtet. Die Partner-Sportgeschäfte brachten ihre Wintersportartikel und Schneekleider: Guterhaltene Skier in allen Längen, Kinder- und Erwachsenenskischuhe und neue Schneesportkleider aus den letztjährigen Kollektionen in allen Grössen und Farben. Am Samstagmorgen durften auch Private ihr Material zum Verkauf bringen. Viele, meist neuwertige Sachen, durften angenommen werden.

Beim anschliessenden Verkauf ging es genauso turbulent weiter. Bereits eine halbe Stunde vor Türöffnung bildete sich vor dem Eingang der Halle eine Schlange von interessierten Käuferinnen und Käufern.