SP-Mann Vasco Rohr (25) kandidiert für Gemeinderats-Ersatzwahl

Vasco Rohr kandidiert für den Oberentfelder Gemeinderat und will Frau Vizeammann Petra Huckele in den Rat folgen. Bild: ZVG

Die Sozialdemokratische Partei Entfelden versammelte sich am 15. August in Oberentfelden zur ausserordentlichen Parteiversammlung. Vasco Rohr (25) wurde einstimmig und mit Applaus als Gemeinderatskandidat für die Ersatzwahl vom 22. Oktober 2023 nominiert.

Gemeinsam will das Duo Vasco Rohr und Petra Huckele in Zukunft noch mehr sozialdemokratische Akzente für ein soziales und innovatives Dorfleben in Oberentfelden setzen. «Vasco Rohr ist die perfekte Ergänzung für unser Gremium und ich würde mich ausserordentlich auf die Zusammenarbeit freuen», so Gemeinderätin und Frau Vizeammann Petra Huckele.

Der 25-jährige Jurist Vasco Rohr ist aktuell Co-Präsident der SP Entfelden und bringt eine breite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg mit sich. Neben seinem Masterstudium arbeitet Vasco Rohr in einer Anwaltskanzlei. Von seinem Beruf und seinem früheren Engagement in der Flüchtlingshilfe will der in Oberentfelden aufgewachsene Vasco Rohr die nötigen Fähigkeiten eines kritischen und sachlich arbeitenden Gemeinderates im Gemeinderat ergänzen. Die Nomination von Vasco Rohr ist eine logische Folge, um eine repräsentative Wiedergabe der Bevölkerung im Gemeinderat zu ermöglichen und mit frischem Wind neuen Antrieb in das bestehende Gremium zu bringen.