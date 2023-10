SPORT Forum Aargau: Es dreht sich alles um die Motivation

Sind zu gast am Sport Forum Aargau (von links): Eiskunstläuferin Kimmy Repond, Klippenspringerin Anna Bader und Schwinger Kilian Wenger als Referenten auf.

Bei der diesjährigen Ausgabe des SPORT Forum Aargau im Tägi Wettingen treten am 19. Oktober ab 18.30 Uhr Eiskunstläuferin Kimmy Repond, Klippenspringerin Anna Bader und Schwinger Kilian Wenger als Referenten auf.

Wer im Sport erfolgreich sein will, der braucht eine gehörige Portion Motivation. Anders sind die vielen harten Trainingseinheiten, die Schmerzen und die Rückschläge, die nun mal zu einer erfolgreichen Sportkarriere dazugehören, nicht zu meistern. Doch welche Rolle spielt die Motivation überhaupt? Woher nehme ich die Motivation eigentlich? Was mache ich, wenn die Motivation plötzlich weg ist? Und welche Rolle spielt das Umfeld mit Familie und Coaches punkto Motivation? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen sollen am SPORT Forum Aargau am 19. Oktober gegeben werden.

Vielseitiges Referenten-Trio

Als Referenten konnten die Organisatoren der IG Sport Aargau drei renommierte Sportlerinnen und Sportler gewinnen. Den Auftakt macht die Jüngste im Bunde. Obwohl Kimmy Repond aus Basel erst 16-jährig ist, hat die junge Eiskunstläuferin schon ein beeindruckendes Palmarès vorzuweisen: Sie gewann in diesem Jahr EM Bronze, lief an der WM auf Rang acht und hat bereits fünf Schweizer Meistertitel gesammelt. Ihr grosses Ziel sind die Olympischen Spiele 2026 in Mailand.

Bereits an einem ganz anderen Punkt in ihrer Karriere steht Anna Bader – die «Grande Dame» des Klippenspringens. Mit 17 lernte Anna Bader das Klippenspringen auf Jamaika kennen. Mittlerweile ist die 39-jährige Deutsche siebenfache Europameisterin und nach einem schweren Unfall im vergangenen Jahr – sie erlitt bei einem Sprung ein Schädel-Hirn-Trauma – hat die zweifache Mutter das Comeback geschafft.

Für den Abschluss des Abends ist Schwinger Kilian Wenger besorgt. Der 33-jähriger Berner Oberländer wurde 2010 im Alter von gerade einmal 20 Jahren Schwingerkönig – mit acht Siegen aus acht Gängen. Ein Erfolg, der das Leben des jungen Sportlers auf den Kopf gestellt hat. Wenger ist nach wie vor aktiv als Schwinger und hat bereits beeindruckende 108 Kränze gewinnen können.

Zweite Ausgabe des Aargauer Sport Talks

Zusätzlich zu den drei Referaten, die jeweils mit kurzen Interviews der Moderatorin Karin Zimmermann abgerundet werden, gibt es in diesem Jahr auch die zweite Auflage des Aargauer Sport Talks. Eingeladen sind vier Persönlichkeiten aus dem Aargauer Sport, die das Thema Sport und Motivation aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchten können. Mit dabei sind Sportminister Alex Hürzeler, der langjährige und erfolgreiche Schwimmtrainer Dirk Thölking vom SC Aarefisch, 400m-Läuferin Giulia Senn, die in diesem Jahr nach einer langen Verletzungs-Odysee so richtig durchgestartet ist, und die junge Volleyballerin Charlotte Schneider, die von einer Profikarriere im Ausland träumt.

Die Vorfreude auf die diesjährige Ausgabe des SPORT Forum Aargau ist bei Jörg Sennrich, Präsident der IG Sport Aargau, gross. «Wir haben drei Persönlichkeiten für die Impulsreferate gewinnen können, die aus ganz unterschiedlichen Sportarten kommen und auch komplett verschiedene Werdegänge mitbringen. Alle drei werden dem Publikum inspirierende Sichtweisen rund um das Thema Motivation mit auf den Weg geben, die weit über den Abend hinaus Gültigkeit haben werden. Dasselbe gilt natürlich auch für die Teilnehmenden des Aargauer Sport Talks, die Einblicke in ihren Sport-Alltag geben werden», so Jörg Sennrich.