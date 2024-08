Stadt Aarau: Budget 2025 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 96 Prozent

Die geplanten Nettoinvestitionen liegen in den Jahren 2024 bis 2029 um rund 9 Mio. Franken tiefer als im letztjährigen Politikplan. Die mutmasslichen Nettoinvestitionen (70 Prozent der geplanten Investitionen) betragen bis 2029 insgesamt 180,4 Mio. Franken beziehungsweise durchschnittlich 30,1 Mio. Franken pro Jahr. Spitzenjahr ist das Jahr 2029 mit geplanten Nettoinvestitionen von 65,5 Mio. Franken. Das grösste Einzelprojekt betrifft nach wie vor den Bau von neuem Oberstufenschulraum. Von den erwarteten Kosten von 134 Mio. Franken fallen 74 Mio. Franken in die Planperiode. Die restlichen 60 Mio. Franken fallen ausserhalb der Planperiode ab 2030 an.